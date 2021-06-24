В республике заявили, что не стоит смешивать спорт и политику

Футбольное состязание между российской и украинской сборными может состояться в Крыму. Впрочем, Незалежная вряд ли поддержит такую инициативу, однако соответствующее предложение уже прозвучало из уст главы Крымского футбольного Союза Юрия Ветоха.



Напомним, наша сборная вылетела из чемпионата Европы по футболу. Тем временем, украинцам впервые в истории удалось пройти в плей-офф.

Как напомнил высокопоставленный спортивный эксперт, смешивать политику и спорт – плохая идея. Ветоха подчеркнул, что проверить, кто из команд сильнее, можно только на поле. Именно поэтому он от лица Крыма и всей России будет рад увидеть у себя в гостях украинских футболистов.

Игроки во время честных соревнований смогут продемонстрировать свои умения и таланты. Глава Союза также отметил, что на полуострове есть все необходимое для проведения товарищеского матча. Так, севастопольский стадион отлично оборудован и может вместить более пяти тысяч болельщиков.

Ветоха также отметил, что футбол – это игра, которая сближает. Ни для кого не секрет, что среди россиян есть те, кто поддерживает украинскую сборную. В свою очередь, немало украинцев от всего сердца болеют за россиян, передает слова эксперта издание Sport24.

К слову, недавно именитый олимпийский чемпион Александр Жулин заявил, что знает способ спасения российского футбола. По его мнению, изменить ситуацию может только переманивание в Россию сборной Бразилии.