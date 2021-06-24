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Российская сборная с провальным счетом 4:1 выбыла из европейского
чемпионата по футболу. Расстроенные фанаты винят в позорном проигрыше не только
игроков, но и главного тренера команды Станислава Черчесова. О его перспективах
на посту руководителя команды высказались даже в профильном министерстве.
На фоне обидного проигрыша начались разговоры о том, что Черчесова могут выгнать с высокой должности. Ситуацию прокомментировал глава Минспорта Олег Матыцин. Министр не стал скрывать, что все весьма недовольны результатами нашей команды.
"Эмоционально все были сильно разочарованы. Результат неудовлетворительный", – приводит слова Матыцина издание "Спорт экспресс".
Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что перед командой были поставлены определенные задачи, с которыми она не смогла справиться.
Матыцин также напомнил: сам Черчесов отмечал, что нельзя снимать ответственность с главного тренера сборной. Его доля вины в произошедшем, безусловно, тоже есть. Однако делать поспешные решения и рубить с плеча все же не стоит. Министр заявил о необходимости тщательно проанализировать ситуацию и принять соответствующие решения.
Таким образом, судьба Черчесова пока не решена. Опытные эксперты проведут анализ всех действий игроков и тренера и примут окончательное решение.
К слову, недавно олимпийский чемпион Александр Жулин поделился своим мнением по поводу того, как решить проблему российского футбола. По его мнению, нужно переманить в нашу страну сборную Бразилии.
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