Страна до сих пор переживает разгромный проигрыш футболистов

После того, как российская сборная по футболу со свистом вылетела из Евро-2020, многие стали задаваться вопросом, почему нам никак не удается научиться хорошо играть в футбол. По мнению спортивного журналиста Ивана Лосева, в этот раз была совершена одна роковая ошибка.



Эксперт напомнил, что в рядах нашей команды немало выдающихся игроков. При таких отличных кадрах Россия могла бы рассчитывать на первые места в чемпионатах любого уровня. Однако дело не клеится.

По мнению Лосева, в этом чемпионате промах был сделан на подготовительном этапе. Футболистам должны были дать больше возможностей для того, чтобы научиться играть вместе. А проверять новые сочетания спортсменов непосредственно на поле Евро-2020 –большая авантюра, которая в итоге привела к провалу.

"У меня сложилось ощущение, что для нас чемпионат Европы – это было поле экспериментов", – передает рассуждения эксперта издание РИА ФАН.

Лосев убежден, что время, за которое футболистов "нужно было наигрывать в основном составе", оказалось бездарно потрачено. В итоге российские спортсмены отдали победу датчанам с позорным счетом 4:1.

Кстати, недавно известный олимпийский чемпион Александр Жулин предложил оригинальный способ решения проблемы российского футбола. Олимпиец убежден, что в нашу страну нужно переманить сборную Бразилии.