"Поле экспериментов": эксперт указал на основной недостаток игры сборной России

"Поле экспериментов": эксперт указал на основной недостаток игры сборной России
Фото: www.pixabay.com
Страна до сих пор переживает разгромный проигрыш футболистов

После того, как российская сборная по футболу со свистом вылетела из Евро-2020, многие стали задаваться вопросом, почему нам никак не удается научиться хорошо играть в футбол. По мнению спортивного журналиста Ивана Лосева, в этот раз была совершена одна роковая ошибка.

Эксперт напомнил, что в рядах нашей команды немало выдающихся игроков. При таких отличных кадрах Россия могла бы рассчитывать на первые места в чемпионатах любого уровня. Однако дело не клеится.

По мнению Лосева, в этом чемпионате промах был сделан на подготовительном этапе. Футболистам должны были дать больше возможностей для того, чтобы научиться играть вместе. А проверять новые сочетания спортсменов непосредственно на поле Евро-2020 –большая авантюра, которая в итоге привела к провалу.

"У меня сложилось ощущение, что для нас чемпионат Европы – это было поле экспериментов", – передает рассуждения эксперта издание РИА ФАН.

Лосев убежден, что время, за которое футболистов "нужно было наигрывать в основном составе", оказалось бездарно потрачено. В итоге российские спортсмены отдали победу датчанам с позорным счетом 4:1.

Кстати, недавно известный олимпийский чемпион Александр Жулин предложил оригинальный способ решения проблемы российского футбола. Олимпиец убежден, что в нашу страну нужно переманить сборную Бразилии.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость267804
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Позорный был бы 4 : 0, а 4 : 1 - видно, что пытались, но обоср....сь
Гость265188
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"поле для экспериментов" у жены на кухне, и то я еще подумаю 3 раза употреблять ли в пищу ее "эксперименты", а тут ЕВРО ... эксперементаторы mлять , эксперементировали бы в сортире какой стороной к унитазу повернуться, чтобы штаны не заморать
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