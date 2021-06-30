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На улице украинцев настоящий праздник – их команда сумела переиграть шведов и пройти в одну четвертую финала чемпионата Европы по футболу-2020.
Достижение действительно является выдающимся для незалежных. Впервые в истории они сумели пробиться на такие высоты Еврокубка.
Первый гол забил Александр Зинченко, второе поражение воротам противника нанес Артем Довбик, передает издание "Свободная пресса".
Что помогло украинцам вырвать победу: отличный настрой, качественная подготовка или рука всевышнего – неизвестно. Однако примечательно, что их вратарь положил под штангу намоленный крестик из Иерусалима.
Как известно, нашим футболистам в этот раз продемонстрировать свои лучшие таланты не удалось. Недавно опытный эксперт указал на основной недостаток игры сборной России.
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