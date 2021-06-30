Украина обошла Швецию и впервые вышла в четвертьфинал Евро

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Незалежные взяли победу со счетом 2:1

На улице украинцев настоящий праздник – их команда сумела переиграть шведов и пройти в одну четвертую финала чемпионата Европы по футболу-2020.

Достижение действительно является выдающимся для незалежных. Впервые в истории они сумели пробиться на такие высоты Еврокубка.

Первый гол забил Александр Зинченко, второе поражение воротам противника нанес Артем Довбик, передает издание "Свободная пресса".

Что помогло украинцам вырвать победу: отличный настрой, качественная подготовка или рука всевышнего – неизвестно. Однако примечательно, что их вратарь положил под штангу намоленный крестик из Иерусалима.

Как известно, нашим футболистам в этот раз продемонстрировать свои лучшие таланты не удалось. Недавно опытный эксперт указал на основной недостаток игры сборной России.

Источник: Свободная пресса ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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лопаися овезяна
Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
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А укроТВАРИ в кастрюлях играли? Теперь в хохлоДУРКЕ национальный праздник - по указу ЖИДовской хунты свидомые бабуины обязаны высоко скАкать и завывать про ещё не подохшего ЩЕНЯ! Сала УРИне!
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