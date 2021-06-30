Учить футболистов выигрывать может человек, который некогда уже занимал этот пост

Российская сборная с треском провалилась на "Евро-2020". Россияне, которые очень любят этот вид спорта, расстроились из-за того, что наша сборная не вышла из группы, настолько, что вопрос о том, как быть дальше прозвучал на прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным.

Глава государства отметил, что в спорте бывают победы и поражения, но кадровый вопрос может быть рассмотрен.

Тренер сборной Станислав Черчесов же говорил о том, что осознает свою часть ответственности за результат игры сборной, но уходить в отставку не собирается.

Однако журналисты пишут, что даже выраженная РФС поддержка Черчесову не говорит о том, что его судьба решена. СМИ даже назвали, кто может стать новым тренером сборной России по футболу.

На следующей неделе пройдет заседание исполкома союза. Издание "Бизнес Online" отмечает, что тема будущего тренера сборной по футболу обсуждать там будут. Также может быть затронут вопрос о потенциальных кандидатах на его пост. Один уже есть – по данным портала, стать тренером наши футболистов может Леонид Слуцкий, который работает в клубе "Рубин". Сейчас тренер считается одним из самых успешных в российском футболе из-за неплохого сезона его клуба.

Напомним, Слуцкий возглавлял сборную в 2015-2016 годах. Однако после провала России на "Евро-2016" он сам оставил эту должность, передает URA.RU.

Впрочем, как уточняет издание, помимо Слуцкого, есть и другие возможные кандидаты, в том числе, например, главный тренер "Зенита" Сергей Семак.