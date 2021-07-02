"Стороны будут обсуждать компенсацию": РФС готовит условия отставки Черчесова

Скоро будет готов список претендентов на пост главного тренера сборной

Станислав Черчесов покидает должность главного тренера сборной России по футболу. Условия его отставки обсуждает Российский футбольный союз (РФС). Переговоры начнутся уже на следующей неделе. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в РФС. 

Отмечается, что Станиславу Черчесову еще не предложили покинуть свою должность и тот не спешит разрывать контракт. 

Среди претендентов на должность главного тренера сборной России по футболу будут как отечественные, так и зарубежные специалисты. Сергей Семак, информацию о котором размещают в СМИ и телеграмм, не рассматривается в качестве кандидата. 

Как сообщает РБК, оба их источника полагают: вероятность того, что Черчесов останется на своем посту, минимальна.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали возможного преемника Черчесова на должности тренера сборной РФ по футболу. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Анна ГОНЧАРЕНКО

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