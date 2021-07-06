Речь идет о предстоящих Играх в Токио

Руководитель Минспорта Олег Матыцин переговорил с членами некоммерческих организаций и сообществ, имеющих непосредственное отношение к спорту, по поводу предстоящей Олимпиады в Токио. Важный вопрос, который интересует министра – это возможность поддержать наших спортсменов на Летних Играх.



Важнейшее для спортивного мира мероприятие пройдет в период с 23 июля по 8 августа.

Обсудить серьезный для российского спорта вопрос с руководителем профильного министерства пришли представители "Юности России", Российского союза боевых искусств, РДШ, "Спартака" и других тематических сообществ и организаций.

Так, в рамках поддержки наших олимпийцев решено провести специальные флэшмоб, посвященный выдающимся российским деятелям спорта. Любому желающему предлагается исполнить один из спортивных хитов и разместить видеозапись на своей странице в соцсети. Необходимо поставить хештэг "Верим в Россию" и "10 песен чемпионов".

Также всем неравнодушным предложили еще один способ поддержать нашу сборную на олимпиаде в интернет-пространстве. Достаточно прикрепить к своему аватару в соцсети национальный флаг с олимпийскими кольцами.

Как отметил Матыцин, болельщики в этом году не смогут отправиться в Японию и лично поддержать нашу сборную. На этом фоне особенно важно создать атмосферу единения и всеми возможными способами показать спортсменам, что мы следим за их успехами и желаем побед.

Напомним, из-за санкционных ограничений нашим олимпийцам запретили демонстрировать государственные символы во время выступлений.