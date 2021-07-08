Черчесова отправили в отставку

Черчесова отправили в отставку
Станислав Черчесов. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
РФС расторг с ним контракт

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что решение об отставке Станислава Черчесова было принято совместно. Он добавил, что в скором времени начнутся поиски претендентов на поста главного тренера нашей сборной.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта", – заявил Дюков.

Официальная информация об увольнении Черчесова опубликована на сайте РФС.

Напомним, Черчесов тренировал сборную России по футболу с августа 2016 года.

После того, как наша команда вылетела из Евро-2020, в Министерстве спорта заявили, что футболисты показали неудовлетворительный результат. Глава ведомства подчеркнул, что все были весьма разочарованы игрой сборной и работой тренера.

Источник: РФС ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость269309
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Слава Богу, хоть один раз ФРС принял верное решение. А теперь нужно у народа попросить извинение за большой перерыв в будущих успехах наших футболистов. Но он может придти только тогда, когда вырастут российский молодые футболисты и их тренеры. Прекратить работу клубов за куплю-продажу игроков и их бешенных зарплат. Они не улучшают, а развращают их работу. Создать современную инфраструктуру региональных клубов, секции работы с футболистами с юношей. Восстановить "Кожаный мяч". Подключить телевидение к этой работе, а не бесконечные байки "спецов" на экране. Тогда успех будет точно! Влад.
Гость274649
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Кристина ЧЕРНИКОВА, куда дела концовку предложения? Совсем ку-ку?
Гость275868
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от себя не уйдёшь...идеология самоудовлетворения губительна ...слуцкочерчесоводзюбы ни на что не способны
тррр
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Мммдддаааааааа уж, вот незадача. ну что-ж такое?
Шаман
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Хватит кормить футбольную мафию, слишком много денег там варится непонятно зачем. Пора закрывать лавочку, не до жиру сейчас, кризис шагает вместе с пандемией.
Гость270598
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УРА!!!
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