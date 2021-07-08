РФС расторг с ним контракт

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что решение об отставке Станислава Черчесова было принято совместно. Он добавил, что в скором времени начнутся поиски претендентов на поста главного тренера нашей сборной.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта", – заявил Дюков.

Официальная информация об увольнении Черчесова опубликована на сайте РФС.

Напомним, Черчесов тренировал сборную России по футболу с августа 2016 года.

После того, как наша команда вылетела из Евро-2020, в Министерстве спорта заявили, что футболисты показали неудовлетворительный результат. Глава ведомства подчеркнул, что все были весьма разочарованы игрой сборной и работой тренера.