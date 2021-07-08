Скорее всего, тренировать нашу сборную будет иностранец

8 июля мир большого футбола разорвала новость об отставке главного тренера российской сборной Станислава Черчесова. Судя по всему, разгром наших футболистов на Еврокубке не прошел даром.



Как сообщил глава Российского футбольного союза Александр Дюков, такое решение по Черчесову было принято совместно с самим уже бывшим главным тренером наших спортсменов.

Как известно, свято место пусто не бывает. В ближайшее время начнется поиск претендентов на замену Черчесову. А представители экспертного сообщества уже выдвигают свои теории по поводу того, кто придет тренировать наших футболистов.

Андре Виллаш-Боаш

Кандидатура спортивного специалиста из Португалии представляется одной из самых вероятных. Тренер руководил петербургским футбольным клубом "Зенит" в период с 2014-го по 2016-й годы. За это время португалец отлично зарекомендовал себя. Более того, у него было время сработаться с президентом РФС.

Йоахим Лёв

Еще одним претендентом на высокий пост является известный немецкий футбольный тренер. Ранее Лёв демонстрировал чудеса спортивного таланта на позиции полузащитника. Кроме того, Йоахим уже занимал должность главного тренера – он возглавлял сборную Германии целых 15 лет.

Владимир Петкович

Этот известный спортивный деятель отлично зарекомендовал себя на посту главы сборной Швейцарии. Ведутся ли какие-либо переговоры с Петковичем на тему нашей сборной, пока неизвестно. Однако его заслуги в футбольной среде вполне могут сподвигнуть РФС пригласить знаменитого тренера поработать в России.

Штефан Кунц

Спортивный деятель из Германии, по некоторым данным, занимает приоритетную позицию в списке кандидатов на высокий пост. Во время своей карьеры футболистом Штефан стал настоящим талисманом для команд, за которые играл – если он выходил на поле, матч был за ними, пишет издание "Чемпионат". На данный момент Кунц занимает пост главы молодежной сборной Германии.

Сейчас наступит пора анализа успехов кандидатов и переговоров с ними. В любом случае, Российскому футбольному союзу в ближайшее время предстоит сделать выбор.