В Токио могут серьезно обидеться на такую оговорку

В спортивном мире грядут масштабные разборки. Досадная оплошность руководителя Международного олимпийского комитета Томаса Баха может привести к плачевным последствиям. Высокопоставленный спортивный деятель случайно "обозвал" японцев китайцами. Зная щепетильность и тех и других к национальному вопросу, следует ожидать волны негодования с обеих сторон.



Провальная оплошность случилась во время беседы Баха с руководителем оргкомитета Летних Игр Токио-2020 Сэйко Хасимото. Известный спортивный деятель указал на самые важные задачи организаций, которые занимаются подготовкой проведения грядущих Олимпийских игр. Бах подчеркнул, что во всем поддержит Японию, и от имени возглавляемой им организации обещал приложить максимальные усилия для обеспечения полной безопасности во время важнейших состязаний, пишет РИА "Новости"

В ходе своего выступления Бах подчеркнул, что игры должны быть безопасными для всех:

"...И, что наиболее важно, для китайских… японских граждан", – проговорил глава МОК.

Высказывание, которое может спровоцировать международный скандал, приводит телеканал "360".

Как на такую оговорку отреагировал Хасимото, не сообщается. Японцы отличаются стальной выдержкой и осторожностью в реакциях. Однако несложно предположить, что именитый житель Страны восходящего солнца был весьма огорчен из-за такой неприятной оговорки.

Кстати, недавно стало известно, что американский лидер Джо Байден не поедет на Олимпиаду в Токио. Однако президент США обещал все равно болеть за спортсменов.