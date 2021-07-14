"Это прикол?": талисманы олимпийской сборной РФ вызвали недоумение

"Это прикол?": талисманы олимпийской сборной РФ вызвали недоумение
Фото: Kremlin Pool /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Внешний вид виртуальных помощников спортсменов показался некоторым слишком экстравагантным

Олимпийский комитет России продемонстрировал, как будут выглядеть виртуальные талисманы нашей сборной. Однако далеко не всем жителям России пришлись по вкусу такие весьма необычные персонажи, как Мишка-неваляшка и Шапко-кот.

Внешний вид новых талисманов наших спортсменов хорошо отражен в их названиях. Судя по всему, создавая Неваляшку, дизайнеры вспомнили о легендарном олимпийском мишке. Полюбившийся советским гражданам и всему миру медвежонок был талисманом двенадцатых Летних Игр, проходивших в СССР в 1980-м году.

В современной версии мишка больше похож на пузатую кеглю. Конечности и уши виртуального зверя сделаны в виде обычных шариков. Очаровательная улыбка со странноватым выражением добавляет медведю экзальтированности.

Кот и вовсе оказался пародией на знаменитую шапку-ушанку. К головному убору приделали уши, глаза и хвост и получился олимпийский талисман.

В интернет-пространстве такие дизайнерские изыски не оценили. Видеоролик с виртуальными героями выложили авторы телеграм-канала "Новости Москвы".

"Какая сборная, такие и талисманы", "Я на этого Шапко-кота по утрам очень сильно похожа", "Это прикол?", "Крутые. Шапко-кот будет в тренде!", "Мишка еще норм, но вот кот – это просто...!", "А страшнее уродов не смогли придумать?", "Шапко-кот – огонь! Куда денег нести за него?" – иронизируют пораженные пользователи Сети.

Кстати, недавно в Минспорта обсудили способы поддержать российских олимпийцев. Эксперты решили запустить специальный флэшмоб, в рамках которого все желающие могут спеть один из спортивных хитов.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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