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Олимпийский комитет России продемонстрировал, как будут выглядеть виртуальные
талисманы нашей сборной. Однако далеко не всем жителям России пришлись по вкусу
такие весьма необычные персонажи, как Мишка-неваляшка и Шапко-кот.
Внешний вид новых талисманов наших спортсменов хорошо отражен в их названиях. Судя по всему, создавая Неваляшку, дизайнеры вспомнили о легендарном олимпийском мишке. Полюбившийся советским гражданам и всему миру медвежонок был талисманом двенадцатых Летних Игр, проходивших в СССР в 1980-м году.
В современной версии мишка больше похож на пузатую кеглю. Конечности и уши виртуального зверя сделаны в виде обычных шариков. Очаровательная улыбка со странноватым выражением добавляет медведю экзальтированности.
Кот и вовсе оказался пародией на знаменитую шапку-ушанку. К головному убору приделали уши, глаза и хвост и получился олимпийский талисман.
В интернет-пространстве такие дизайнерские изыски не оценили. Видеоролик с виртуальными героями выложили авторы телеграм-канала "Новости Москвы".
"Какая сборная, такие и талисманы", "Я на этого Шапко-кота по утрам очень сильно похожа", "Это прикол?", "Крутые. Шапко-кот будет в тренде!", "Мишка еще норм, но вот кот – это просто...!", "А страшнее уродов не смогли придумать?", "Шапко-кот – огонь! Куда денег нести за него?" – иронизируют пораженные пользователи Сети.
Кстати, недавно в Минспорта обсудили способы поддержать российских олимпийцев. Эксперты решили запустить специальный флэшмоб, в рамках которого все желающие могут спеть один из спортивных хитов.
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