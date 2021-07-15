Высокий пост может занять известный советский футболист

После громкой отставки теперь уже бывшего главного тренера российской сборной Станислава Черчесова экспертное сообщество ломает голову, кто же займет вакантную должность. Журналистам удалось выяснить, что с высокой долей вероятности новым главным тренером наших футболистов станет Курбан Бердыев.



По имеющимся данным, именно отлично зарекомендовавший себя на посту главного тренера футбольных клубов "Рубин" и "Ростов" спортивный деятель должен занять место Черчесова.

Журналисты издания "Спорт экспресс" разузнали, что выгодный контракт со знаменитым советским футболистом, а ныне успешным тренером планируют заключить до окончания Чемпионата мира-2022. Дальнейшее продолжение работы стороны обсудят уже после завершения турнира в Катаре.

Любопытно, что в Российском футбольном союзе решили больше не раскошеливаться на космические зарплаты. Так, доходы Бердыева от спортивной деятельности на высоком посту будут значительно скромнее, чем у его предшественника. При этом, если нашим футболистам удастся успешно пройти квалификацию на предстоящем Чемпионате мира, Бердыеву выплатят солидный бонус, передает RT.

Впрочем, окончательное решение по поводу того, кто займет вакантное место главного тренера российской сборной, пока не принято. Недавно был опубликован список вероятных кандидатов. Некоторые уверены, что тренировать нашу сборную будет иностранец.