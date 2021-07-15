Представитель СМИ обеспокоен не правдивой информацией о безопасности аэропортов в пандемию для жителей страны

Запоздалая на год Летняя Олимпиада-2020 в Японии еще не стартовала, а скандалы из Страны восходящего солнца уже посыпались. Сегодня главу МОК Томаса Баха прямо в ходе его встречи с губернатором японской столицы Юрико Коикэ обозвала лжецом.

А все из-за того, что высокий спортивный функционер произнес фразу о том, что прибывающие в Японию иностранные олимпийцы не представляют угрозу здоровью местным жителям.

– Президент Бах, вы лжец! Аэропорты опасны! – выкрикнул неизвестный представитель СМИ на английском языке.

– Напишите мне, я ничего не понял, – попросил в ответ Бах.

После этого охранники вывели журналиста из зала. Пока неизвестно, сотрудником какого СМИ был мужчина.

Накануне стало известно, что призер чемпионатов мира по плаванию Вероника Андрусенко и победитель Универсиады-2019 Александр Кудашев попали под формулировку в решении Спортивного арбитражного суда относительно санкций, применимых к российскому спорту по итогам антидопинговых разбирательств. При этом оба спортсмена остаются в заявке нашей сборной на Игры, несмотря на отстранение, передает РИА "Новости".

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет без зрителей. Сами японцы, согласно разным опросам, вообще выступают против проведения таких масштабных соревнований из-за пандемии коронавируса. Между тем, организаторы и власти страны настаивают, что во время Игр в состоянии обеспечить безопасность с точки зрения эпидемиологической ситуации, пишет "Московский комсомолец".

