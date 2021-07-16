Легенда отечественного гандбола не исключил возвращения футбольного тренера в сборную

Каждый может пнуть "дохлого льва", но лучше разобраться, почему наших детей не учат управлять мячом на поле. Так вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов отреагировал на потоки критики в адрес покинувшего пост главного тренера национальной сборной РФ по футболу Станислава Черчесова. Об этом сообщает издание "Чемпионат.com" в пятницу, 16 июля.

"Все накинулись на Черчесова, но "дохлого льва" каждый может пнуть. Мне его жалко. Нам нужно посмотреть, чему мы учим детей? Почему от наших футболистов после длинных передач мяч как от стены отскакивает, а иностранные мягко на ногу принимают? Значит, они этому учились, а наши – нет", – отметил легендарный специалист по гандболу.

По его словам, наших будущих звезд в спортивных школах перестали учит азам работы с мячом, причем не только в футболе. Тренеру сборной нужно строить команду и командную игру, а не обучать элементарным вещам игрока.

Подчеркивая, что по ходу чемпионата Европы по футболу у него мелькала мысль, что Черчесова после турнира уволят, Трефилов не исключил его возвращения в сборную.

Напомним, главного рулевого нашей национальной команды отправили в отставку 8 июля. Черчесов руководил командой с 2016 года. Он довел сборную до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018, однако на нынешнем Евро-2020 команда не смогла выйти из группового турнира, заняв четвертое место.