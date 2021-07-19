Некоторые наши спортсмены даже не могут разогнуться в ванной комнате

Вскоре стартуют Летние Игры-2020. Спортсмены уже прибыли в Японию, где состоится долгожданное мероприятие. Однако условия проживания в олимпийской деревне в Токио оставляют желать лучшего. Главный тренер сборной РФ по фехтованию Ильгар Мамедов был в ужасе, когда увидел, где будут проживать его подопечные.



Именитый спортивный деятель не стал стесняться в выражениях и объявил, что участников Олимпиады заставляют проживать в условиях, которые напоминают о "средневековье". Мамедов пояснил, что номера в деревне очень маленькие, а размер санузла напоминает габариты мини-уборных в самолете. При этом пользоваться удобствами придется всей команде. Так что именитым спортсменам не удастся избежать очередей в ванную комнату, передает слова Мамедова РИА "Новости".

Впрочем, тренер подчеркнул, что наши туристы способны выдержать любые условия и не падают духом.

В свою очередь, тренер российской сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отметила, что комнаты для олимпийцев "не доведены до ума". Тренер не стала жаловаться и объявила, что в целом условия терпимые. Хотя на Олимпиадах спортсменов обычно размещают в более комфортабельных номерах.

Скромные размеры номеров стали большой проблемой для рослых спортсменов из России. Так, волейболист Артем Вольвич, рост которого 212 см, с большим трудом помещается в комнате. Те же проблемы у теннисиста Карена Хачанова – с его 198 см полностью выпрямиться в ванной комнате весьма затруднительно, отмечает издание "МИР24".

Бурное обсуждение началось и в интернет-пространстве.

"Не нужно тогда было заявку на проведение Олимпиады подавать, раз вы такие бедные. Уж хотя бы 4 звезды участникам обязаны обеспечить!", "Японцы уже сами чувствуют, что позора не избежать", "Самая передовая и прогрессивная страна мира под руководством США старательно заботится о спортсменах, понаехавшие в неризиновое Токио", "Плохо они японцев знают, они еще те минималисты", "И мыться всем в одной ванне, не сменяя воды!", – иронизируют читатели "Ленты.ру"

Напомним, Олимпийские игры стартуют 23 июля и завершатся 8 августа.