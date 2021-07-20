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Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил изменение олимпийского девиза. Это событие глава организации Томас Бах назвал эпохальным.
Напомним, с 1984 года по настоящее время Олимпийские игры проходили под лозунгом: "Быстрее, выше, сильнее!". Теперь же в слоган добавили слово "вместе", передает РИА "Новости".
Сессия МОК, которая прошла в Токио, согласилась внести изменения. Кстати, данную идею выдвинул как раз Бах. Новый девиз звучит так: "Быстрее, выше, сильнее – вместе", сообщает телеканал "360".
Летняя Олимпиада пройдет в период с 23 июля по 8 августа.
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