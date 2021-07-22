Чемпионы мира набросились на Навку за издевку над мужчинами-гимнастами

Чемпионы мира набросились на Навку за издевку над мужчинами-гимнастами
Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Толерантный Запад не разделяет взгляды российской спортсменки

Накануне известная фигуристка Татьяна Навка резко высказалась по поводу мужской художественной гимнастики. Спортсменка убеждена, что выписывать акробатические пируэты в костюмах со стразами и с яркими ленточками – сугубо женский удел. Однако ее зарубежные коллеги думают иначе и уже ополчились на нашу именитую фигуристку.

Так, на защиту мужчин в стразах встали четырехкратные чемпионы мира по фигурному катанию Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Французская танцовщица на льду разместила на своей странице в "Инстаграм" публикацию Навки и сопроводила ее множеством вопросительных знаков. Европейская спортсменка объявила, что ей грустно наблюдать за тем, как в современном мире люди нетерпимо относятся к самовыражению других.

Скриншот instagram.com/stories/gabriellapapadakis

Пападакис подчеркнула, что полностью находится на стороне спортсмена, которого высмеяла Навка. Француженка выступила против травли и нападок в публичной сфере.

Ее партнер, именитый фигурист Гийом Сизерон перепостил себе обличительную публикацию французской танцовщицы.

Отметим, бурную реакцию вызвал пост Навки с видеороликом выступления мужчины-гимнаста. В описании к публикации Татьяна подчеркнула, что выступает против таких экспериментов и считает, что мужское должно оставаться мужским, а женское – женским.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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