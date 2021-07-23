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Российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание прямо во время олимпийской квалификации в стрельбе.
Предположительно, причиной недомогания стал тепловой удар. Спортсменку привели в чувство, а после ее увезли в больницу. Температура воздуха в японской столице превышает 30 градусов, сообщает "МИР24".
Сейчас Гомбоевой уже лучше. После осмотра медики отпустили россиянку в Олимпийскую деревню.
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