Спортсменка получила тепловой удар

Российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание прямо во время олимпийской квалификации в стрельбе.

Предположительно, причиной недомогания стал тепловой удар. Спортсменку привели в чувство, а после ее увезли в больницу. Температура воздуха в японской столице превышает 30 градусов, сообщает "МИР24".

Сейчас Гомбоевой уже лучше. После осмотра медики отпустили россиянку в Олимпийскую деревню.

Ранее в Сети обсудили странные условия проживания олимпийцев в Токио.