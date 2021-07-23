Российская спортсменка упала в обморок на Олимпиаде в Токио

Спортсменка получила тепловой удар

Российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание прямо во время олимпийской квалификации в стрельбе. 

Предположительно, причиной недомогания стал тепловой удар. Спортсменку привели в чувство, а после ее увезли в больницу. Температура воздуха в японской столице превышает 30 градусов, сообщает "МИР24"

Сейчас Гомбоевой уже лучше. После осмотра медики отпустили россиянку в Олимпийскую деревню. 

Ранее в Сети обсудили странные условия проживания олимпийцев в Токио. 

Источник: Телеграм-канал РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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