Причиной недовольства стало наличие триколора на костюмах атлетов

Уже сегодня, 23 июля, в Токио состоится открытие летних Олимпийских игр. Большинство спортсменов уже прибыли в столицу Японии. Российские атлеты тоже активно готовятся к соревнованиям и проходят квалификации. И хотя Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил нашей сборной выступать под государственным флагом, триколор удалось сохранить хотя бы на форме. Однако это решение вызвало разочарование главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки.

Президент WADA указал на то, что в агенстве продолжают следить за исполнением решения CAS. При этом Банька добавил, что Российское антидопинговое агентство уже достаточно много сделало для нормализации ситуации с антидопинговым скандалом.

"Но, конечно, мы остаемся расстроенными тем, что срок наказания сокращен с четырех до двух лет, и что суд позволил россиянам соревноваться в форме с цветами флага",

– заключил Банька, подчеркнув, что это решение суда, которое в WADA обсуждать не будут.

Также глава агентства рассказал, что допинг-тестирование спортсменов в этом году было жестким. Банька отметил, что упор был сделан на то, чтобы все атлеты смогли пройти качественное тестирование и были защищены, пишет Общественная служба новостей.

Ранее были раскрыты подробности состояния российской спортсменки, упавшей в обморок на Олимпиаде в Токио.