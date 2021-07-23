Российские спортсмены пройдут под флагом Олимпийского комитета России

16:05 На арене показывают мультфильм в стиле аниме, который показывает, как создавался олимпийский стадион в Токио.

16:00 Церемония открытия началась. Идет демонстрация стартового ролика.

13:58 Жители Токио устроили очередную акцию протеста против Олимпийских игр. Они требуют отменить проведение соревнований.

Some protests outside the Olympic Stadium but these people want to be part of it. #OpeningCeremony #Tokyo2020 pic.twitter.com/DUK9ezeC6c — James Toney (@jtoneysbeat) July 23, 2021

13:50 До церемонии открытия остается 10 минут. В Токио уже стемнело. На фоне ночного города арена выглядит еще красивее и эффектнее.

13:10 Сборная России отправилась на Церемонию открытая Игр.

Вопреки всему в Токио все-таки стартовали XXXII летние Олимпийские игры, которые продлятся до 8 августа. Олимпиада должна была состояться еще в прошлом году, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Справедливости ради стоит отметить, что проведение соревнований до сих пор находится под угрозой – число заболевших COVID-19 увеличивается с каждым днем. Среди подхвативших вирус есть и спортсмены, в том числе российские. Положительный тест на сборах во Владивостоке сдал чемпион Европы по плаванию Илья Бородин.

Даже сами японцы были против Олимпиады, но власти страны восходящего солнца постарались сделать все, чтобы обеспечить безопасность атлетов. Так, церемония открытия впервые за всю историю Игр пройдет без зрителей. Мероприятие запретили посещать не только иностранным болельщикам, но и самим японцам.

Присутствовать разрешили только спортсменам, которые участвуют в соревнованиях – 6 человек от каждой делегации. Поддержать атлетов смогут и VIP-гости. Всего на торжественной церемонии будут присутствовать около 950 человек.

Но это далеко не единственная особенность. В этом году организаторы запретили присутствующим громко разговаривать, кричать, петь и даже активно приветствовать спортсменов.

В окончательный состав российской сборной вошли 335 человек. Атлеты, кстати, в Играх в Токио будут выступать под флагом Олимпийского комитета и без гимна, который было решено заменить на музыку из Первого концерта Петра Чайковского. Благо, хотя бы на форме нашей сборной будет триколор. Хотя это и стало причиной разочарования главы WADA. Объяснение таким переменам есть – решение Спортивного арбитражного суда в связи с анти-допинговым скандалом.

Появится на церемония сборная РФ 77-й. Знаменосцами стали волейболист Михаил Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.

Олег Матыцин накануне старта Игр также раскрыл задачу-минимум и задачу-максимум для российской сборной.

"Попадание в тройку лучших – это максимальная задача, которую мы ставили. Но говорить прямо сейчас, что мы обязательно решим эту задачу, сложно. Да, надеемся, ведь потенциал для этого есть. А топ-5 – это задача-минимум",

– заключил министр спорта РФ.

Не обошлось, к слову, и без скандалов в самом Токио. Накануне церемонии автор музыки Оямада Кэйго уволился. Причина – интервью 30-летней давности, в котором композитор признался, что издевался над детьми. Среди них были и ребята с синдромом Дауна.

А режиссера Кэнтаро Кобаяси и вовсе уволили из-за шутки про холокост, которую он озвучил более 20 лет назад.

Текущая Олимпиада должна стать самой масштабной за всю историю по числу представленных видов спорта – 33, и по их категориям – 339. Участие в Играх примут примерно 19 тысяч спортсменов, сопровождать их будет еще 41 тысяча человек.



