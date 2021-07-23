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Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, сколько российские спортсмены получат за призовые места на Олимпиаде в Токио. Его слова приводит РИА "Новости".
Золотая медаль гарантирует олимпийцам гонорар в четыре миллиона рублей. За серебро можно получить два с половиной миллиона, а за бронзу – 1,7 миллиона.
Также спортсменов будет ждать еще один бонус. За достижение результатов по итогам спортивного сезона им будет выплачиваться стипендия от президента России. Размер выплат составляет 52 тысячи рублей ежемесячно.
Матыцин понадеялся на то, что призеров Олимпиады будет как можно больше.
О том, как проходит церемония открытия Олимпиады, можно узнать из материала от "Утро.ру".
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