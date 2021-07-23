Телекомментатор посоветовал не обращать внимания на жалобы иностранцев, а переключиться на сами соревнования

Главе WADA Витольду Баньке необходимо "прогуляться в саду", вместо того, чтобы разочаровываться тем фактом, что российская сборная на Олимпиаду в Токио приехала в форме цветов национального флага. Такой совет поляку дал известный отечественный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Ранее сегодня стало известно, что Банька выразил разочарование тем, что на одежде наших олимпиоников присутствуют цвета российского триколора.

Уже давно пора, считает журналист, привыкнуть к подобным ремаркам и вопросам насчет того, как же Москва вопреки запретам WADA такое допускает. По словам Губерниева, он реагирует фразой героя Александра Ширвиндта из популярного телефильма "Трое в лодке, не считая собаки".

""Все – в сад!" Я отвечаю именно это. Мы выступаем, люди видят флаг. Я буду называть нашу сборную командой России, национальной сборной нашей большой страны. Все остальные пусть идут "в сад". Дальше их посылать не буду, пусть просто пойдут погуляют", – заявил в комментарии РИА ФАН комментатор.

Он подчеркнул, что у нас сильные атлеты и они обязательно добудут на Играх медали. Губерниев призвал прекратить обсуждать "участие трансгендеров и всякие ЛГБТ" на токийской Олимпиаде и, наконец, заняться самими спортивными состязаниями.

Заметим, что члены российской сборной могут использовать российский флаг и форму в цветах триколора на территории олимпийской деревни, но появляться в такой экипировке на самих соревнованиях им запрещено.

Так, на утренних квалификационных стрельбах из лука наши атлеты (именно здесь сегодня лучница ОКР Светлана Гомбоева потеряла сознание, получив тепловой удар) были в белых футболках. А на торжественном открытии самой Олимпиады, которое состоялось ранее в пятницу, 23 июля, сборная РФ вышла в форме красного цвета.

Напомним, соревнования завершатся 8 августа.

