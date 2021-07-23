Новым главным тренером России по футболу назначен Валерий Карпин

Рулевой "Ростова" пошел на повышение, но руководство сборной и ФК пока будет совмещать

Главным тренером сборной России по футболу назначен Валерий Карпин, который сейчас возглавляет ФК "Ростов". Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) в пятницу, 23 июля.

"Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года – с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе", – говорится в заявлении РФС.

Отмечается, что сам контракт с 52-летним рулевым "Ростова" будет оформлен 26 июля, его условия уже согласованы.

По словам президента РФС Александра Дюкова, Карпин не нуждается в представлении ни специалистам, ни болельщикам, "он был одним из лучших российских игроков своего поколения".

"Сборная для него – новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять", – подчеркнул Дюков.

Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие и заявил, что для него является честью возглавить национальную команду. А перед сборной сейчас стоит важная цель – отобраться на Чемпионат мира 2022 года в Катаре, заметил новый рулевой.

Напомним, 8 июля руководивший национальной командой по футболу с августа 2016 г. Станислав Черчесов после крайне неудачного Евро-2020 был отправлен в отставку.

