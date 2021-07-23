На открытии Летних Игр команду ОКР представили как сборную России

На открытии Летних Игр команду ОКР представили как сборную России
Фото: Michael Kappeler/ dpa/ www.globallookpress.com
Японцы предпочитают называть вещи своими именами

Сегодня, 23 июля, в Токио стартовали летние Олимпийские Игры. Участие наших атлетов омрачено тем, что им запрещено выступать под российским флагом и даже называться сборной России. Спортсмены выступают под названием "команда Олимпийского комитета России". Однако хозяйка Игр, Япония, решила не возиться со сложными аббревиатурами. Японцам наших спортсменов представили просто: "Россия".

На любопытный факт обратил внимание журналист Василий Конов. В своем личном телеграм-канале он указал, что во время трансляции торжественного открытия Олимпийских Игр зрители Страны восходящего солнца на своих экранах видели надпись "ロシア". Прямой перевод японских иероглифов означает "Россия".

Все дело в том, что японский язык не позволяет прописать определенную для нас профильной международной организацией аббревиатуру – она звучит "ROC". Так что японцы решили особенно не мудрствовать и не стали называть наших спортсменов командой Олимпийского комитета РФ. Для них наши атлеты защищают честь России, а не безликого ОКР.

К слову, любопытные инциденты произошли и на нашем телевидении. Так, "Первый канал" не стал показывать сборную Украины на открытии Олимпиады. Вместо украинцев зрители имели возможность насладиться рекламными роликами.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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