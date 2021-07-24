Жить надо по средствам: Губерниев о большой зарплате Черчесова

Спортивный комментатор высказался о новом тренере сборной по футболу

Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Валерия Карпина, который заменил Станислава Черчесова и будет тренировать футбольную сборную РФ. Скандально известный комментатор не упустил возможности уколоть бывшего тренера. Губерниев заявил, что зарплата Черчесова была непомерно большой, а у Карпина она, "слава богу", ниже. Жить нужно по средствам, добавил комментатор.

Кроме того, он высказался о ссоре Карпина с Дзюбой и отметил, что умные люди найдут возможность разрешить конфликт.

Об увольнении Черчесова официально объявили 8 июля. Сборную он тренировал с 2016 года. О назначении Карпина стало известно в пятницу, 23 июля. Пока контракт подписали до конца этого года. Одновременно Карпин будет продолжать тренировать "Ростов".

Источник: Sport24 ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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