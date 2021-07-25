Отечественная спортсменка победила в дисциплине по стрельбе

Открывшиеся в пятницу Олимпийские игры – 2020 уже принесли российской сборной первую победу. 24-летняя Виталина Бацарашкина забрала золото в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Более того, россиянка установила олимпийский рекорд, набрав 240,3 балла. Второе место в дисциплине заняла жительница Болгарии Антоанета Костадинова, у нее 239,4 балла. Третьей стала китаянка Цзян Жаньсинь, у которой 218,0 балла.

Бацарашкина уже прокомментировала свою победу. Спортсменка поблагодарила всех тех, кто ее поддерживал – родных и будущего мужа. Спортсменка призналась, что на этот раз Олимпиада отличается. Помимо цели выиграть нужно думать и о безопасности против коронавируса. Также Бацарашкина пошутила в разговоре с "Матч ТВ", что всегда с волнением ждет, как на соревнованиях произнесут ее фамилию, которая за иностранцев считается сложной, – каждый раз она слышит новый вариант.

В 2016-м на Играх в Рио-де-Жанейро Бацарашкина забрала в той же дисциплине серебро.

При этом у России к 25 июля уже три медали. Серебряную медаль получила Анастасия Галашина за стрельбу из пневматической винтовки с 10 метров. Бронзовую – тхэквондист Михаил Артамонов, который стал третьим в весе до 58 кг.