"Опростоволосился конкретно": российского теннисиста затравили за провал на Олимпиаде в Токио

"Опростоволосился конкретно": российского теннисиста затравили за провал на Олимпиаде в Токио
Андрей Рублев. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Теннисист потерпел поражение в первом же круге турнира

Андрей Рублев потерпел поражение на Олимпийских играх, которые сейчас проходят в Токио. Теннисист проиграл японскому спортсмену Кею Нисикори. По словам россиянина, в социальных сетях уже успела развернуться настоящая травля. 

"Мне постоянно пишут – "я на тебя поставил, а ты..." Или просто чтобы вся моя семья сдохла. Это вообще что-то нормальное, постоянное", 

– заключил Рублев в разговоре с журналистами. 

Однако 23-летний спортсмен также отметил, что есть и те, кто его поддерживает. И он очень благодарен своим неравнодушным соотечественникам, которые понимают, что невозможно постоянно побеждать. 

Он также оправдался за свой проигрыш, объяснив это тем, что "все не складывалось", а соперник сумел воспользоваться моментом. При этом теннисист надеется, что ему еще удастся реабилитироваться, если его заявят на микст. 

К слову, в комментариях под последней публикацией Рублева в "Инстаграме" действительно разгорелась нешуточная травля. 

"Бездарь", "Приехал на Олимпиаду, отлетел 0:2 японцу и уехал обратно, подготовки 0 просто, решил на имени выехать", "В паралимпиаде тебе только играть", "Это позор", " Опростоволосился конкретно. Но весь хейт, что здесь написан, явный перебор", 

– пишут разгневанные пользователи социальной сети. 

При этом Рублев на такие комментарии никак не реагирует, хотя прекрасно о них знает. "Я уже даже не блокирую", – заключил теннисист. 

Ранее стало известно, как оскорбили Украину на церемонии открытия Игр. 

Источник: "Спорт-Экспресс" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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