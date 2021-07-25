Теннисист потерпел поражение в первом же круге турнира

Андрей Рублев потерпел поражение на Олимпийских играх, которые сейчас проходят в Токио. Теннисист проиграл японскому спортсмену Кею Нисикори. По словам россиянина, в социальных сетях уже успела развернуться настоящая травля.

"Мне постоянно пишут – "я на тебя поставил, а ты..." Или просто чтобы вся моя семья сдохла. Это вообще что-то нормальное, постоянное",

– заключил Рублев в разговоре с журналистами.

Однако 23-летний спортсмен также отметил, что есть и те, кто его поддерживает. И он очень благодарен своим неравнодушным соотечественникам, которые понимают, что невозможно постоянно побеждать.

Он также оправдался за свой проигрыш, объяснив это тем, что "все не складывалось", а соперник сумел воспользоваться моментом. При этом теннисист надеется, что ему еще удастся реабилитироваться, если его заявят на микст.

К слову, в комментариях под последней публикацией Рублева в "Инстаграме" действительно разгорелась нешуточная травля.

"Бездарь", "Приехал на Олимпиаду, отлетел 0:2 японцу и уехал обратно, подготовки 0 просто, решил на имени выехать", "В паралимпиаде тебе только играть", "Это позор", " Опростоволосился конкретно. Но весь хейт, что здесь написан, явный перебор",

– пишут разгневанные пользователи социальной сети.

При этом Рублев на такие комментарии никак не реагирует, хотя прекрасно о них знает. "Я уже даже не блокирую", – заключил теннисист.

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