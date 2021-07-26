Россия получила восьмую медаль на Олимпийских играх

Награду принесла команда по синхронным прыжкам

Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев показали третий результат в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 10 метров на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает "Интерфакс". 

Первое место досталось британцам, а второе – китайцам. 

Таким образом, в копилке Сборной России на Олимпиаде на данный момент восемь медалей: одно золото, четыре серебра и три бронзы.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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