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Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев показали третий результат в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 10 метров на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает "Интерфакс".
Первое место досталось британцам, а второе – китайцам.
Таким образом, в копилке Сборной России на Олимпиаде на данный момент восемь медалей: одно золото, четыре серебра и три бронзы.
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