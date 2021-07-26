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Замечательное для всех россиян спортивное событие произошло 26 июля. Наша фехтовальщица Софья Позднякова завоевала первое место в состязаниях на саблях среди женщин на Летних Играх, которые сейчас проходят в Японии.
При этом серебро также досталось представительнице России – Софье Великой, пишет издание "Московский комсомолец".
Позднякова вырвала победу у своей соотечественницы со счетом 15:11, отмечает URA.RU.
Золотая медаль нашей фехтовальщицы стала второй для сборной РФ на Играх. Сейчас на счету команды 10 наград, отмечает "МИР24".
К слову, в понедельник стало известно о победе наших спортсменов Александра Бондаря и Виктора Минибаева в олимпийском состязании по синхронным прыжкам в воду с 10 метров.
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