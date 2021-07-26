Спортсменка имеет право обжаловать решение

Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову на время отстранили от участия в Олимпийских Играх. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Сообщается, что Елистратова сдала положительный тест на допинг. В крови спортсменки из Незалежной обнаружили эритропоэтин.

Допинг пробу Юлия сдала еще пятого июня этого года в Днепре. Тогда украинка проходила антидопинговый контроль в рамках Кубка Европы.

Участвовать в соревнованиях, проходящих в Токио, триатлонистка должна была во вторник, 27 июля. Примечательно, что Елистратова может добиться вскрытия допинг пробы B. Также она имеет право обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) и обжаловать решение о своем временном отстранении.

Пока что неизвестно, какие действия предпримет Юлия.

Эта Олимпиада – четвертая в карьере триатлонистки. В 2008 году она принимала участие в Играх, которые прошли в Пекине. После этого Елистратова выступала на соревнованиях в Лондоне (2012 год) и Рио-де-Жанейро (2016 год).

Напомним, сегодняшний день стал особенно продуктивным для российских спортсменов. В понедельник, 26 июля, бронзу завоевала команда по синхронным прыжкам в лице Александра Бондаря и Виктора Минибаева.

Саблистки из России Софья Позднякова и Софья Великая получили золотую и серебряную медали.

Также отличилась сборная РФ по спортивной гимнастике. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин заняли первое место в мужском командном многоборье.