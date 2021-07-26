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Украинскую триатлонистку Юлию Елистратову на время отстранили от участия в Олимпийских Играх. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Международное агентство допинг-тестирования (ITA).
Сообщается, что Елистратова сдала положительный тест на допинг. В крови спортсменки из Незалежной обнаружили эритропоэтин.
Допинг пробу Юлия сдала еще пятого июня этого года в Днепре. Тогда украинка проходила антидопинговый контроль в рамках Кубка Европы.
Участвовать в соревнованиях, проходящих в Токио, триатлонистка должна была во вторник, 27 июля. Примечательно, что Елистратова может добиться вскрытия допинг пробы B. Также она имеет право обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) и обжаловать решение о своем временном отстранении.
Пока что неизвестно, какие действия предпримет Юлия.
Эта Олимпиада – четвертая в карьере триатлонистки. В 2008 году она принимала участие в Играх, которые прошли в Пекине. После этого Елистратова выступала на соревнованиях в Лондоне (2012 год) и Рио-де-Жанейро (2016 год).
Напомним, сегодняшний день стал особенно продуктивным для российских спортсменов. В понедельник, 26 июля, бронзу завоевала команда по синхронным прыжкам в лице Александра Бондаря и Виктора Минибаева.
Саблистки из России Софья Позднякова и Софья Великая получили золотую и серебряную медали.
Также отличилась сборная РФ по спортивной гимнастике. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин заняли первое место в мужском командном многоборье.
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