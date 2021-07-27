Чем отличились спортсмены из России в четвертый день Олимпиады

В копилке сборной РФ оказалось еще несколько медалей

Во вторник, 27 июля, российские спортсмены смогли порадовать своих болельщиков медалями. Не обошлось без новых рекордов.

Так, впервые за 25 лет наша страна выиграла золото по плаванию. Первое место досталось Евгению Крылову. Атлет преодолел нужную дистанцию за 51,98 секунды, установив рекорд Европы. Серебро завоевал Климент Колесников.

В четвертый день Олимпийских Игр отличились также стрелки. Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов заняли второе место в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.

А Юлия Каримова и Сергей Каменский выиграли бронзовые награды в стрельбе из пневматической винтовки с того же расстояния, передает МИР24

Накануне стало известно о том, что украинскую спортсменку Юлию Елистратову отстранили от Олимпиады из-за допинга. 

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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