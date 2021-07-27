В Британии возмутились из-за поблажки МОК России на Олимпиаде-2020

В Британии возмутились из-за поблажки МОК России на Олимпиаде-2020
Фото: Michael Kappeler/ dpa/ www.globallookpress.com
продолжениеРоссийские спортсмены завоевали еще две золотые медали на Олимпиаде в Токио
Москва обладает большим лоббистским потенциалом в комитете, а также вкладывает немалые средства в бюджет организации

Британская The Daily Telegraph разразилась статьей, в которой журналист Том Гиббс возмутился тем фактом, что МОК проявляет снисходительность в отношении российской символики на Олимпийских играх в Японии. И это несмотря на то, что наша национальная сборная находится под санкциями из-за "масштабных нарушений антидопинговых правил".

Автор сокрушается по поводу того, что на соревнованиях в Токио приехало больше российских атлетов, чем на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро, и на спортивных площадках в японской столице наш триколор не редкость. А ведь официально РФ как таковой, отмечает журналист, на этой Олимпиаде нет – сборная выступает под вывеской ОКР. Кроме того, запрещается использовать на арене и пьедестале российские флаг и гимн.

Да, завоевавшие золотые медали на Играх спортсмены из РФ действительно вместо гимна слышат фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Ильича Чайковского. Однако не все так просто обстоит с отсутствием в Токио российского триколора, обращает внимание англичанин.

По его словам, по спортивным площадкам кругом разгуливают олимпионики и официальные лица с четко различимым флагом РФ. А отечественные синхронистки и вовсе намеревались изобразить на своих купальниках медведей, но пришлось отказаться, поскольку в МОК сочли, что они ассоциируются с Россией и таким образом будут нарушены санкции в отношении страны.

Главный следователь WADA по делу о российском допингеМартин Дабби, который сейчас занимается частными расследованиями, заявил, что весьма удивлен "сговорчивостью" МОК, его слабостью и уступчивостью.

"То есть давайте посмотрим правде в глаза, это ведь не маленькая вспышка, не так ли? Как будто вся форма – это Россия. Где же этот нейтральный цвет?" – цитирует статью издание RT.

Между тем, автор The Daily Telegraph для себя решил вопрос, почему Международный Олимпийский комитет "склоняется к снисходительному отношению к России". По его разумению, ларчик просто открывается: если МОК запретит выступления россиян на Играх, организация понесет огромные убытки.

Россия и США традиционно занимают места медального пьедестала, и именно за конкуренцией этих стран интереснее всего наблюдать. Более того, Москва обладает "огромным лоббистским потенциалом в МОК", резюмировал Дабби.

Ранее известный российский спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев послал "в сад" всех недовольных присутствием на форме наших спортсменов цветов триколора.

Источник: The Daily Telegraph ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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