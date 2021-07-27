Российские спортсмены завоевали еще две золотые медали на Олимпиаде в Токио

Первые места вырвали гимнастки и тхэквондист

Впервые в истории женская сборная по спортивной гимнастике России завоевала золото на Олимпийских играх.

27 июля в Токио очередную победу одержали Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Виктория Листунова и Владислава Уразова. Спортсменки набрали 169,528 балла.

Второе место заняли американки, бронза досталась британкам. 

Это уже шестая золотая медаль российской сборной на Олимпиаде-2020. 

Спустя пару минут после этой радостной новости стало известно, что у России есть и седьмая золотая медаль. Ее завоевал тхэквондист Владислав Ларин в весовой категории свыше 80 кг. 

Источник: Спорт РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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