Некоторые журналисты не привыкли следить за языком

Серьезный скандал случился в информационном пространстве. Прославленный российский теннисист Даниил Медведев повздорил с нахамившим ему иностранным журналистом. Последний во всеуслышание оскорбил всех наших спортсменов, за что получил резкий ответ от выдающегося атлета.



Зачинщиком разборок оказался чилийский корреспондент. Он в числе прочих журналистов общался с нашим теннисистом во время пресс-конференции после победы Медведева над Фабио Фоньини. Российский спортсмен разгромил итальянца в одной восьмой финала турнира по теннису на Летних Играх в японской столице.

В своем вопросе чилиец проявил явное неуважение к российским спортсменам. Журналист поинтересовался у Медведева, что он думает по поводу того, что русские несут на себе "клеймо обманщиков", пишет издание "Спорт-экспресс". Таким ядовитым образом чилиец, по всей видимости, намекал на допинговый скандал.

Медведев объявил, что не будет терпеть такое хамское отношение к нему и его стране и потребовал у представителей ITF лишить говорливого иностранца аккредитации. Даниил подчеркнул, что не хочет, чтобы журналист попадался ему на глаза, отмечает телеканал "360".

Тем временем, российская сборная демонстрирует отличные результаты на Олимпиаде. Вчера, 27 июля, наши спортсмены завоевали еще две золотые медали.