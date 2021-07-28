Американка заявила, что пострадала ее гордость

Симона Байлз не будет принимать участие в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике снялась с соревнований, потому что решила уделить внимание своему ментальному здоровью.

Напомним, что накануне американка снялась и с командного многоборья. В финале она смогла выполнить только опорный прыжок, который вышел неудачным. Продолжать выступление Байлз не стала. Сначала в СМИ появилась информация, что рекордсменка по числу титулов в гимнастике получила травму, но после эта информация была опровергнута. Американка объяснила свой отказ психологическим стрессом.

Как пишет SkyNews, после провала гимнастка "не хотела продолжать", так как нанесла "небольшую травму своей гордости". Также спортсменка добавила, что быть главной звездой Игр – дело непростое.

Теперь же Байлз не будет участвовать в индивидуальном многоборье. В Федерации спортивной гимнастики США решение спортсменки поддержали, подчеркнув, что приветствуют решение соотечественницы поставить во главу угла свое благополучие.

Отказ от участия может сказаться и на результатах соревнований, потому что именно Байлз считали главной соперницей российских гимнасток.