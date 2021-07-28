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Олимпиада в Токио продолжает проходить для сборной России на высоком уровне. Так, 28 июля Никита Нагорный стал бронзовым призером в индивидуальном многоборье.
Российский гимнаст принес в отечественную сборную 21-ю медаль на этих летних Олимпийских играх.
Позже стало известно, что у России есть и 22-я медаль. Серебро принесла женская сборная по баскетболу 3х3.
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