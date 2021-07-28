21-я медаль России: гимнаст Нагорный завоевал бронзу на Олимпийских играх - 2020

Спортсмен набрал 88,031 балла

Олимпиада в Токио продолжает проходить для сборной России на высоком уровне. Так, 28 июля Никита Нагорный стал бронзовым призером в индивидуальном многоборье.

Российский гимнаст принес в отечественную сборную 21-ю медаль на этих летних Олимпийских играх. 

Позже стало известно, что у России есть и 22-я медаль. Серебро принесла женская сборная по баскетболу 3х3. 

Источник: Спорт РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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