Российские баскетболисты завоевали серебро на Олимпиаде в Токио

Cпортсмены уступили латвийской команде в финале

Российская сборная уступила в финальном матче против Латвии в соревнованиях по баскетболу 3x3. Основную часть игры в счете лидировали россияне, однако победа осталась за латвийцами.

В финальном матче, который прошел 28 июля в столице Японии, счет составил 18:21 в пользу команды Латвии, сообщает RT.

Известно, что практически всю игру российские спортсмены лидировали – до 13:13. Однако затем успех был переменным. После того, как показатели сравнялись до 18:18, преимущество закрепилось за латвийцами.

Ранее сообщалось, что гимнаст Никита Нагорный одержал третье место на Олимпиаде-2020.


Источник: RT ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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