В издании заявили, что никакого злого умысла их корреспондент не имел

Замруководителя отдела спорта чилийской газеты La Tercera Альваро Поблете оправдал своего журналиста за скандальный вопрос о допинге в российском спорте, адресованном нашему теннисисту Даниилу Медведеву. Об этом пишет "Спорт-экспресс".

"В вопросе Медведеву не было никакого злого умысла. Мы ни в коем случае не имели в виду, что Медведев - читер или что мы его в чем-то подозреваем. Наш корреспондент только делал материал о том, каково это выступать без национального флага и гимна", – пояснил Поблете.

Напомним, ранее в среду, 28 июля, после победы Медведева над итальянцем Фабио Фоньини в матче 1/8 финала Олимпиады-2020 в Токио чилийский журналист спросил у нашего олимпионика, как он воспринимает тот факт, что "россияне на этих Играх несут клеймо обманщиков".

Спортсмен отказался отвечать на вопрос и попросил организаторов соревнований не допускать этого журналиста в дальнейшем на Игры.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провокационный вопрос чилийца о мошенничестве сравнил с оскорблением, пишет РБК-Спорт. По его мнению, Медведев ответил достойно.

