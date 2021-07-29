Комик рассказал о невероятной схватке россиянки за медаль

Андрей Рожков, который, кстати, занимает пост вице-президента Федерации дзюдо Урала и Западной Сибири, внимательно следит за ходом Олимпиады в Токио. Накануне спортсменка Мадина Таймазова завоевала первую для России медаль в дзюдо. Россиянка выиграла бронзу, но, уверен один из "Уральских пельменей", судейство было не совсем честным.

В полуфинале россиянке "повезло" нарваться на пятикратную чемпионку мира Тидзуру Араи. И это после 15-минутного боя с бразильянкой в 1/8 соревнований (обычный бой, к слову, длится 4 минуты).

С японкой Таймазова билась еще дольше – 17 минут.

"Японка делает запрещенный болевой, Мадина кричит от боли, но не сдается! Тидзуру по правилам дзюдо должны наказать, но…",

– продолжает Рожков.

Затем дзюдоистка из России смогла повалить свою соперницу на спину. Казалось, что бой окончен, судьям пора давать оценку, но после просмотра момента борьба продолжилась.

После удушающего приема Мадину без чувств вынесли с ковра. Но впереди ее ждала борьба за третье место, где она и одержала победу, пишет URA.ru. Юморист восхитился мужеством спортсменки, которая продолжала сражаться за медаль, несмотря ни на что.

"Политика даже в спорте... Мадина умница!", "Эта бронза дороже золота! Судью на мыло!", "А вы как хотели, чтобы японцы на домашней Олимпиаде в их родном виде спорта отдали кому-то золото? Вы что, совсем честные что-ли?"

– согласились с Рожковым подписчики.

Ранее российские баскетболисты завоевали серебро на Играх в Токио.