Спортсменка нашла средству защиты альтернативный способ применения

Золото на соревнованиях каноэ-одиночек в гребном слаломе на Олимпийских играх в Токио досталось австралийке Джессике Фокс. И помог ей в этом... презерватив.

Дело в том, что перед началом Игр организаторы раздали спортсменам средства защиты, уточнив, что не нужно их использовать по назначению, чтобы не заразить друг друга коронавирусом. Тогда австралийка нашла ему альтернативный способ применения.

С помощью презерватива спортсменка починила нос своего каяка. В итоге золото досталось Фокс. Второе место на пьедестале заняла британка, третье – немка.

Ранее главная соперница россиянок по спортивной гимнастике снялась участия в Олимпиаде после провала.