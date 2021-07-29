Австралийка завоевала золото на Олимпиаде благодаря презервативу

Спортсменка нашла средству защиты альтернативный способ применения

Золото на соревнованиях каноэ-одиночек в гребном слаломе на Олимпийских играх в Токио досталось австралийке Джессике Фокс. И помог ей в этом... презерватив. 

Дело в том, что перед началом Игр организаторы раздали спортсменам средства защиты, уточнив, что не нужно их использовать по назначению, чтобы не заразить друг друга коронавирусом. Тогда австралийка нашла ему альтернативный способ применения. 

С помощью презерватива спортсменка починила нос своего каяка. В итоге золото досталось Фокс. Второе место на пьедестале заняла британка, третье – немка. 

Ранее главная соперница россиянок по спортивной гимнастике снялась участия в Олимпиаде после провала. 

Источник: Buzzfeed ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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