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Женская сборная по фехтованию одержала победу на Олимпиаде-2020 во время финала командого турнира. Рапиристки выиграли у соперниц из Франции со счетом 45:24.
Это уже восьмая золотая медаль на счету у российской олимпийской сборной. Также в копилке у команды 11 серебряных и 8 бронзовых наград.
Мужчина может объявиться в какой-либо стране и изложить свою версию экстренной посадки самолета с Протасевичем
Экс-кандидат в президенты считает, что совершила ошибку