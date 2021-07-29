Награду спортивной сборной принесли рапиристки

Женская сборная по фехтованию одержала победу на Олимпиаде-2020 во время финала командого турнира. Рапиристки выиграли у соперниц из Франции со счетом 45:24.

Это уже восьмая золотая медаль на счету у российской олимпийской сборной. Также в копилке у команды 11 серебряных и 8 бронзовых наград.



