Россия получила восьмое золото на Олимпиаде в Токио

Награду спортивной сборной принесли рапиристки

Женская сборная по фехтованию одержала победу на Олимпиаде-2020 во время финала командого турнира. Рапиристки выиграли у соперниц из Франции со счетом 45:24.

Это уже восьмая золотая медаль на счету у российской олимпийской сборной. Также в копилке у команды 11 серебряных и 8 бронзовых наград.


Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

На сбежавшего из Белоруссии диспетчера из-за Ryanair начнется охота - политолог

Мужчина может объявиться в какой-либо стране и изложить свою версию экстренной посадки самолета с Протасевичем

Тихановская озвучила причину провала протестов в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты считает, что совершила ошибку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей