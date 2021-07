Американская гребчиха Меган Калмо, принимающая в четвертый раз участие в Олимпийских играх, крайне нелестно отозвалась о спортсменах, которые обошли ее команду. Меган пришла в негодование после того, как россиянки обошли своих конкуренток из Соединенных Штатов.

Известно, что российская команда по академической гребле взяла серебро на соревнованиях по распашным двойкам. Стоит отметить, что многие критиковали россиян за участие в Токио, так как РФ обвиняют в допинговой системе. В итоге российским спортсменам пришлось выступать под флагом ОКР.

Пара, в которой выступала Калмо, уступила команде Василисы Степановой и Елены Орябинской – они одержали второе место. Свое негодование Меган выплеснула в социальных сетях – по ее словам, медаль досталась команде, "которой тут и не должно было быть".

"Мерзкое чувство. Сочувствую другим спортсменам из финала A. C любовью ко всем моим друзьям и заклятым врагам", – написала женщина на своей странице.

Один из подписчиков поинтересовался в комментариях: относятся ли слова женщины ко всем российским спортсменам? Калмо не стала стесняться в заявлениях.

"Вы, наверное, шутите, ведь их M4X (мужская парная четверка – прим. ред.) только что арестовали за допинг", – ответила Меган.

Seeing a crew who shouldn’t even be here walk away with a silver is a nasty feeling. Really disappointing overall and I feel for the other athletes in the A Final. Big love to all my friends and frenemies who gave it everything out there.