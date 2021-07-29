Американской спортсменке стало мерзко от успехов россиян на Олимпиаде-2020

Американской спортсменке стало мерзко от успехов россиян на Олимпиаде-2020
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Она уверена, что команды из РФ "здесь быть не должно"

Американская гребчиха Меган Калмо, принимающая в четвертый раз участие в Олимпийских играх, крайне нелестно отозвалась о спортсменах, которые обошли ее команду. Меган пришла в негодование после того, как россиянки обошли своих конкуренток из Соединенных Штатов. 

Известно, что российская команда по академической гребле взяла серебро на соревнованиях по распашным двойкам. Стоит отметить, что многие критиковали россиян за участие в Токио, так как РФ обвиняют в допинговой системе. В итоге российским спортсменам пришлось выступать под флагом ОКР.

Пара, в которой выступала Калмо, уступила команде Василисы Степановой и Елены Орябинской – они одержали второе место. Свое негодование Меган выплеснула в социальных сетях – по ее словам, медаль досталась команде, "которой тут и не должно было быть".

"Мерзкое чувство. Сочувствую другим спортсменам из финала A. C любовью ко всем моим друзьям и заклятым врагам", – написала женщина на своей странице.

Один из подписчиков поинтересовался в комментариях: относятся ли слова женщины ко всем российским спортсменам? Калмо не стала стесняться в заявлениях.

"Вы, наверное, шутите, ведь их M4X (мужская парная четверка – прим. ред.) только что арестовали за допинг", – ответила Меган.

Позднее в интервью журналистам портала row2k.com Меган заявила, что всего лишь опубликовала "пару вещей", о которых остальные спортсменки молчат из-за своего благородства.

"Мне было сложно столкнуться с их присутствием и тем, что они взяли медаль. Считаю, что им быть тут не следует", – разъяснила американка свою позицию.

Напомним, в июле российских гребцов сняли с Олимпийских игр в Токио с соревнований в парных мужских четверках. Решение приняла Федерация гребного спорта России. Павла Сорина и Никиту Моргачева подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость007
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Ужасный допинг мельдоний у русских. Не то что их слабенькая наркота для лечения расстройств нервов и поноса.
Гость280668
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<цензура>, нахлебается еще весь мир от проигрывающих глобально амеров
Гость285410
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Что можно сказать... <цензура> пиндосская.
Гость283783
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Зато австралийка на этой олимпиаде гордоном каяк починила и от этого выиграла.
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