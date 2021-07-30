Новые рекорды: как начался седьмой день Олимпиады для российской сборной

Копилка отечественной сборной пополнилась несколькими медалями

В Токио стартовал седьмой день Олимпийских игр. Российская сборная сейчас находится на 4 месте в общем медальном зачете. За сегодняшний день наград стало на 2 больше. 

Так, пловец Евгений Рылов занял первое место на пьедестале на дистанции 200 метров на спине. Он не только стал двукратным чемпионом Игр, но и установил новый олимпийский рекорд. Также спортсмену удалось стать первым пловцом в истории России и СССР, который смог стать абсолютным олимпийским чемпионом в личных дистанциях на спине, пишет RT

Серебро России принесла и Анна Пракатень. Она завоевала его в академической гребле в одиночках, уточняет телеканал "360". Анна стала первой российской спортсменкой, кто добился такого хорошего результата с 1980 года. 

Десятое золото на Играх принесла Виталина Бацарашкина, одержавшая победу в стрельбе из пистолета с 25 метров. Это второе золото спортсменки на этой Олимпиаде, пишет РИА "Новости". 

Ранее рапиристку Мартьянову увезли на инвалидном кресле после непростой победы. 

Источник: RT ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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