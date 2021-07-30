Попытки американцев высмеять победительницу Олимпиады Бацарашкину закончились позором

Попытки американцев высмеять победительницу Олимпиады Бацарашкину закончились позором
Виталина Бацарашкина. Фото: Ju Huanzong/XinHua/www.globallookpress.com
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В социальных сетях разгорелся жаркий спор

В Токио начался седьмой день Игр. Виталина Бацарашкина принесла России 10-е золото, выиграв в стрельбе из пистолета. Однако еще до оглашения результатов спортсменка стала объектом насмешек в социальных сетях. 

"Эксперты" принялись критиковать Бацарашкину в "Твиттере". Многие посмеялись над тем, как российская спортсменка стоит. Якобы стойка Виталины и так слишком расслабленная, так она еще и руку в карман засунула.

"Выглядит круто? Да. Сломается ли запястье в момент выстрела? Без всяких сомнений", 

– заключила одна из пользовательниц. 

Критику тут же подхватили и другие любители Олимпийских игр. Одни писали, что пистолет нужно держать двумя руками, чтобы избежать слишком сильной отдачи при выстреле, другие и вовсе отметили, что при такой стойке можно запросто сломать себе нос. 

Благо, были и те, кто разбирается в данном виде спорта. Один из комментаторов объяснил, что на соревнованиях стреляют из пневматического оружия, а стойка Бацарашкиной позволяет ей быть расслабленной и неподвижной. Другой пользователь добавил, что даже сердцебиение может сбить стрелка, поэтому в момент выстрела действительно важно быть спокойным и расслабленным. 

В итоге девушка, затеявшая обсуждение российской спортсменки, поспешила удалить свой пост, желая избежать позора. 

В финале соревнований Виталина обошла спортсменок из Южной Кореи и Китая, уточняет РИА ФАН. Для нее это уже второе золото на Играх в Токио. 

Ранее пловец Евгений Рылов выиграл высшую награду на дистанции 200 метров на спине и установил новый олимпийский рекорд.

Источник: LAD Bible ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

крым наш
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Гость285734
И это говорить кремлебот как смешно!!!
Во-первых,подтяни грамматику!И второе,не любить власть-это одно,не любить РОДИНУ-это другое!
Гость280988
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Гость284980
УРА!!!! РОССИЯ ВПЕРЕД!!! Пендосам гореть в аду всем! Собственно им место у параши и это правильно!
Это спорт, соревнование сильных и умелых. А причем здесь ваше хамство? Если вы хотите продемонстрировать поддержку нашим спортсменам, чувствовать сопричастность с их успехами - говорите о спорте. Причем в отношении спортсменов ЛЮБОЙ страны. И позор - хамам ЛЮБОЙ страны.
Гость284463
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Гость284081
Видать в обсуждении участвовали представители клуба любителей Магнум 44 и армейского кольта....
Слишком глубоко зришь.
Обычные кретины.
Гость279678
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Гость285734
И это говорить кремлебот как смешно!!!
Это судя по всему либерастня проснулась. У них все кремлеботы, те которые своей страной гордятся. Власть приходящая и уходящая, а страна и её герои остаются всегда. Только Иудам своей родины, земли уготована участь забвения и вечного позорного клейма.
Гость284980
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Гость285734
И это говорить кремлебот как смешно!!!
Дурак ты мля, я ни какую власть ни когда не поддерживал, смысла нет. Они сами по себе, а я сам. Но для меня Россия не пустое слово, если ты россиянин, то точно петушара, а если нет, тогда и отвечать тебе смысла нет, <цензура> и так все понятно.
Гость285734
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Гость284980
УРА!!!! РОССИЯ ВПЕРЕД!!! Пендосам гореть в аду всем! Собственно им место у параши и это правильно!
И это говорить кремлебот как смешно!!!
Гость284980
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УРА!!!! РОССИЯ ВПЕРЕД!!! Пендосам гореть в аду всем! Собственно им место у параши и это правильно!
Гость284081
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Видать в обсуждении участвовали представители клуба любителей Магнум 44 и армейского кольта....
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