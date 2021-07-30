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В Токио начался седьмой день Игр. Виталина Бацарашкина принесла России 10-е золото, выиграв в стрельбе из пистолета. Однако еще до оглашения результатов спортсменка стала объектом насмешек в социальных сетях.
"Эксперты" принялись критиковать Бацарашкину в "Твиттере". Многие посмеялись над тем, как российская спортсменка стоит. Якобы стойка Виталины и так слишком расслабленная, так она еще и руку в карман засунула.
"Выглядит круто? Да. Сломается ли запястье в момент выстрела? Без всяких сомнений",
– заключила одна из пользовательниц.
Критику тут же подхватили и другие любители Олимпийских игр. Одни писали, что пистолет нужно держать двумя руками, чтобы избежать слишком сильной отдачи при выстреле, другие и вовсе отметили, что при такой стойке можно запросто сломать себе нос.
Благо, были и те, кто разбирается в данном виде спорта. Один из комментаторов объяснил, что на соревнованиях стреляют из пневматического оружия, а стойка Бацарашкиной позволяет ей быть расслабленной и неподвижной. Другой пользователь добавил, что даже сердцебиение может сбить стрелка, поэтому в момент выстрела действительно важно быть спокойным и расслабленным.
В итоге девушка, затеявшая обсуждение российской спортсменки, поспешила удалить свой пост, желая избежать позора.
В финале соревнований Виталина обошла спортсменок из Южной Кореи и Китая, уточняет РИА ФАН. Для нее это уже второе золото на Играх в Токио.
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