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Накануне на Играх разгорелся скандал. Американка Меган Калмо, которая в паре с другой спортсменкой проиграла команде Василисы Степановой и Елены Орябинской, одержавшим победу в битве за серебро. Тогда гребчиха поспешила выразить свое негодование, написав пост в социальных сетях. Мол, российских атлетов на Играх быть не должно. Пост получится резонансным. На него обратил внимание и Владимир Соловьев.
Телеведущий не стал объяснять, почему Калмо не права. Ему хватило одной фразы, чтобы выразить свое отношение к ситуации.
"Достойно проигрывать дамочка не научилась",
– заключил Соловьев.
Любители Олимпийских игр с ним единодушно согласились, а кто-то даже посмеялся над взбесившейся американкой.
"Так они сейчас будут искать допинг. Везде. Слишком удобные весла, кресла... Любой ценой лишить медали", "Греби давай, подальше!", "Зависть – плохое чувство, вредное для здоровья", "Ах, бедняжка! Разочаровалась!"
– иронично заметили пользователи Сети.
Сама Калмо, к слову, не видит в своих словах ничего из ряда вон выходящего. Позже она подтвердила, что не рада была видеть российскую сборную на соревнованиях. И это касается не только ее соперниц, а всех атлетов.
Она добавила, что спортсмены из других стран молчат лишь потому, что высказываться им не позволяет "благородство".
Зато поведение Калмо позволило узнать обществу о ее "дурном вкусе", считает Ирина Роднина. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию в беседе с "Чемпионатом" отметила, что наши атлеты умеют радоваться и за спортсменов из других сборных. "Могу точно сказать, что все расстроились, когда снялась американская гимнастка", – добавила Роднина, имея ввиду Симону Байлз.
Ранее американцы высмеяли взявшую золото в стрельбе из пистолета Бацарашкину и опозорились.
Она уверена, что команды из РФ "здесь быть не должно"
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