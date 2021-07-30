Телеведущий одной фразой поставил спортсменку из США на место

Накануне на Играх разгорелся скандал. Американка Меган Калмо, которая в паре с другой спортсменкой проиграла команде Василисы Степановой и Елены Орябинской, одержавшим победу в битве за серебро. Тогда гребчиха поспешила выразить свое негодование, написав пост в социальных сетях. Мол, российских атлетов на Играх быть не должно. Пост получится резонансным. На него обратил внимание и Владимир Соловьев.

Телеведущий не стал объяснять, почему Калмо не права. Ему хватило одной фразы, чтобы выразить свое отношение к ситуации.

"Достойно проигрывать дамочка не научилась",

– заключил Соловьев.

Любители Олимпийских игр с ним единодушно согласились, а кто-то даже посмеялся над взбесившейся американкой.

"Так они сейчас будут искать допинг. Везде. Слишком удобные весла, кресла... Любой ценой лишить медали", "Греби давай, подальше!", "Зависть – плохое чувство, вредное для здоровья", "Ах, бедняжка! Разочаровалась!"

– иронично заметили пользователи Сети.

Сама Калмо, к слову, не видит в своих словах ничего из ряда вон выходящего. Позже она подтвердила, что не рада была видеть российскую сборную на соревнованиях. И это касается не только ее соперниц, а всех атлетов.

Она добавила, что спортсмены из других стран молчат лишь потому, что высказываться им не позволяет "благородство".

Зато поведение Калмо позволило узнать обществу о ее "дурном вкусе", считает Ирина Роднина. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию в беседе с "Чемпионатом" отметила, что наши атлеты умеют радоваться и за спортсменов из других сборных. "Могу точно сказать, что все расстроились, когда снялась американская гимнастка", – добавила Роднина, имея ввиду Симону Байлз.

Ранее американцы высмеяли взявшую золото в стрельбе из пистолета Бацарашкину и опозорились.