Соловьев ответил публично оскорбившей российских атлетов американке

Соловьев ответил публично оскорбившей российских атлетов американке
Владимир Соловьев. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Телеведущий одной фразой поставил спортсменку из США на место

Накануне на Играх разгорелся скандал. Американка Меган Калмо, которая в паре с другой спортсменкой проиграла команде Василисы Степановой и Елены Орябинской, одержавшим победу в битве за серебро. Тогда гребчиха поспешила выразить свое негодование, написав пост в социальных сетях. Мол, российских атлетов на Играх быть не должно. Пост получится резонансным. На него обратил внимание и Владимир Соловьев. 

Телеведущий не стал объяснять, почему Калмо не права. Ему хватило одной фразы, чтобы выразить свое отношение к ситуации. 

"Достойно проигрывать дамочка не научилась", 

– заключил Соловьев. 

Любители Олимпийских игр с ним единодушно согласились, а кто-то даже посмеялся над взбесившейся американкой.

"Так они сейчас будут искать допинг. Везде. Слишком удобные весла, кресла... Любой ценой лишить медали", "Греби давай, подальше!", "Зависть – плохое чувство, вредное для здоровья", "Ах, бедняжка! Разочаровалась!"

– иронично заметили пользователи Сети. 

Сама Калмо, к слову, не видит в своих словах ничего из ряда вон выходящего. Позже она подтвердила, что не рада была видеть российскую сборную на соревнованиях. И это касается не только ее соперниц, а всех атлетов. 

Она добавила, что спортсмены из других стран молчат лишь потому, что высказываться им не позволяет "благородство". 

Зато поведение Калмо позволило узнать обществу о ее "дурном вкусе", считает Ирина Роднина. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию в беседе с "Чемпионатом" отметила, что наши атлеты умеют радоваться и за спортсменов из других сборных. "Могу точно сказать, что все расстроились, когда снялась американская гимнастка", – добавила Роднина, имея ввиду Симону Байлз.

Ранее американцы высмеяли взявшую золото в стрельбе из пистолета Бацарашкину и опозорились. 

Источник: Телеграм-канал "Соловьев" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Американской спортсменке стало мерзко от успехов россиян на Олимпиаде-2020

Она уверена, что команды из РФ "здесь быть не должно"

Литовская стена из колючей проволоки у Белоруссии приведет к катастрофическим последствиям

Ближе к концу августа госграница может превратиться в массовое кладбище погибших животных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей