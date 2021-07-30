Негодующие журналисты обрушились на РФ с треш-током

Критика российских спортсменов и РФ в частности не утихает: на Западе негодуют из-за спортивных успехов страны, которая, по их мнению, не имеет никакого морального права выступать на Олимпиаде в Токио. Страсти накаляются по мере новых достижений российских спортсменов.

В активе россиян уже десять золотых медалей. Медали спортсменов из РФ крайне не устраивают американские и британские медиа. К слову, Штаты пока не могут возглавить зачет, а у Британия занимает шестое место (четвертое остается за россиянами, которые выступают под флагом ОКР). В итоге на Россию обрушился беспощадный западный треш-ток, в котором участвуют не только журналисты, но и некоторые спортсмены.

Так, USA Today пишет, что на этой Олимпиаде Россия официально отсутствует. Однако в действительности, считает журналистка Рейчел Эксон, дело обстоит иначе.

"Ой, на соревнованиях выступят 335 спортсменов из России. И носить они будут форму цветов своего государственного флага", – ехидно замечает Эксон.

Не могут остаться в стороне британцы. Daily Mail решила стрельнуть материалом после победы россиян многоборье, опубликовав коллаж со спортсменами и Владимиром Путиным. Статью решили назвать "Дайте им золото за наглость!".

Негодуют успехами россиян их конкуренты: как пишет "Спорт Экспресс", пловец сборной США Райан Мерфи, проигравший Евгению Рылову на заплыве в 200 метров на спине, заявил, что "не все тут чисто". А обладатель бронзы Люк Гринбак считает, что "против допинговой программы, поддерживаемой государством, ничего не делают".

Накануне гребчиха Меган Калмо, выступающая за Соединенные Штаты, заявила, что победа россиянок в распашных двойках вызвала у нее "мерзкое чувство", а команды из РФ, по ее мнению, быть на соревнованиях не должно.