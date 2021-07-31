После возмущения Лукашенко: Белоруссия получила на Олимпиаде первую медаль

После возмущения Лукашенко: Белоруссия получила на Олимпиаде первую медаль
Фото: Yohei Osada/ AFLO/ www.globallookpress.com
продолжениеРоссийская сборная завоевала еще две медали на Олимпиаде в Токио
Золото в копилку сборной принес Иван Литвинович

Белоруссия завоевала первую награду на Олимпиаде в Токио – и сразу главную. Ее принес 20-летний батутист Иван Литвинович. В его карьере это первое Олимпийское золото.

Как передает БелТа, белорусский спортсмен вырвал победу у китайца Дун Дуна, обойдя его на несколько десятых баллов: Литвинович набрал 61,715, а его соперник – 61,235. Третье место в соревнованиях занял новозеландец Дилан Шмидт – он набрал 60.675. На четвертом месте оказался белорус Владислав Гончаров с 60.565 баллами.

"Я благодарен своему тренеру. Я просто делал свое дело. Свою победу посвящаю своей бабушке", – рассказал он Team.by. 

Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился результатами спортивной сборной страны на Олимпиаде-2020. К тому моменту у белорусских спортсменов не было ни одной медали. Президент отметил, что это связано с тем, что те "не голодают". 

Лукашенко призвал пересмотреть подход к государственной поддержке спортсменов, призвав оказывать помощь только тем, кто принес стране какие-либо награды на международных соревнованиях. А остальные – лучше стремились к достижению цели. Такого подхода, по его словам, придерживаются многие страные – как богатые, так и бедные. Из-за этого их спортсмены серьезней нацелены на достижение результата. 

Источник: БелТа ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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"Президент отметил, что это связано с тем, что те "не голодают". "
Любопытно, а где же позитивные результаты российских футболистов?
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