Золото в копилку сборной принес Иван Литвинович

Белоруссия завоевала первую награду на Олимпиаде в Токио – и сразу главную. Ее принес 20-летний батутист Иван Литвинович. В его карьере это первое Олимпийское золото.

Как передает БелТа, белорусский спортсмен вырвал победу у китайца Дун Дуна, обойдя его на несколько десятых баллов: Литвинович набрал 61,715, а его соперник – 61,235. Третье место в соревнованиях занял новозеландец Дилан Шмидт – он набрал 60.675. На четвертом месте оказался белорус Владислав Гончаров с 60.565 баллами.

"Я благодарен своему тренеру. Я просто делал свое дело. Свою победу посвящаю своей бабушке", – рассказал он Team.by.

Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился результатами спортивной сборной страны на Олимпиаде-2020. К тому моменту у белорусских спортсменов не было ни одной медали. Президент отметил, что это связано с тем, что те "не голодают".

Лукашенко призвал пересмотреть подход к государственной поддержке спортсменов, призвав оказывать помощь только тем, кто принес стране какие-либо награды на международных соревнованиях. А остальные – лучше стремились к достижению цели. Такого подхода, по его словам, придерживаются многие страные – как богатые, так и бедные. Из-за этого их спортсмены серьезней нацелены на достижение результата.