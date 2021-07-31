Российская сборная завоевала еще две медали на Олимпиаде в Токио

Награды россиянки получили в стрельбе из винтовки

Спортсменки Юлия Зыкова и Юлия Каримова завоевали медали в олимпийских соревнованиях по стрельбе из винтовки в трех положениях. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Зыкова получила серебро с результатом 461,9, а Каримова получила бронзу, набрав 450,3. Для спортивной сборной России на Олимпиаде в Токио эти награды стали 35 и 36 соответственно. 

Золотая медаль в стрельбе из винтовки на ОИ досталась Нине Кристен из Швейцарии – она набрала 463,9 очков. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Дело против кума Путина станет приговором для Зеленского - эксперт

Адвокаты лидера ОПЗЖ собирают доказательства того, что материалы против него сфабрикованы властями

Литовская стена из колючей проволоки у Белоруссии приведет к катастрофическим последствиям

Ближе к концу августа госграница может превратиться в массовое кладбище погибших животных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей