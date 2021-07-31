Награды россиянки получили в стрельбе из винтовки

Спортсменки Юлия Зыкова и Юлия Каримова завоевали медали в олимпийских соревнованиях по стрельбе из винтовки в трех положениях. Об этом сообщает РИА "Новости".

Зыкова получила серебро с результатом 461,9, а Каримова получила бронзу, набрав 450,3. Для спортивной сборной России на Олимпиаде в Токио эти награды стали 35 и 36 соответственно.

Золотая медаль в стрельбе из винтовки на ОИ досталась Нине Кристен из Швейцарии – она набрала 463,9 очков.