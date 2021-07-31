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Россия завоевала еще одну золотую медаль на Олимпиаде в Токио. В этот раз награду принесла победа россиянок в командных соревнованиях по фехтованию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Софья Великая, Ольга Никитина, София Познякова и Светлана Шевелева победили француженок со счетом 45:41.
Для российской сборной золотая награда стала одиннадцатой в общем зачете.
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