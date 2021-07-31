Девушки нанесли победный укол против француженок

Россия завоевала еще одну золотую медаль на Олимпиаде в Токио. В этот раз награду принесла победа россиянок в командных соревнованиях по фехтованию. Об этом сообщает РИА "Новости".

Софья Великая, Ольга Никитина, София Познякова и Светлана Шевелева победили француженок со счетом 45:41.

Для российской сборной золотая награда стала одиннадцатой в общем зачете.



