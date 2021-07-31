Российские саблистки взяли золото на Олимпиаде

Девушки нанесли победный укол против француженок

Россия завоевала еще одну золотую медаль на Олимпиаде в Токио. В этот раз награду принесла победа россиянок в командных соревнованиях по фехтованию. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Софья Великая, Ольга Никитина, София Познякова и Светлана Шевелева победили француженок со счетом 45:41. 

Для российской сборной золотая награда стала одиннадцатой в общем зачете.


Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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