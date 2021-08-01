"Позор мирового спорта": устроившую скандал из-за победы россиян американку затравили

"Позор мирового спорта": устроившую скандал из-за победы россиян американку затравили
Фото: Daisuke Asauchi/AFLO/www.globallookpress.com
Болельщики атаковали недовольную спортсменку

В социальных сетях не утихает скандал вокруг гребчихи Меган Калмо, которая публично оскорбила российских спортсменок, заявив, что их на Играх в Токио быть не должно. Такая реакция американки на победу сборной РФ вызвала шквал негодования в социальных сетях. Российские болельщики тут же горой встали за спортсменов. 

Накануне Калмо опубликовала в своем "Инстаграме" очередной пост, посвященный скандалу. Гребчиха отметила, что травля не заставит ее отказаться от своих слов. 

"Вы не сможете меня заставить сказать, что допинг – это нормально", 

– заключила американка, добавив, что гордится своей сборной, которая "чиста". 

Пост уже набрал почти 3 тысячи комментариев. И большая часть из них написана на русском языке. 

Россияне атаковали социальные сети Калмо: кто-то предлагает ей поскорее вернуться на родину, другие пишут гневные комментарии, защищая российских атлетов, а третьи и вовсе делятся рецептами. 

"Зависть это грех", " Меган, ты хоть поняла всю свою неправоту?", "И когда смотришь на американских спортсменов, сразу видно, что стероиды они едят на завтрак, обед и ужин", "Не лезь в политику! Тебя там тоже не должно было быть!", "Ты позор мирового спорта, тебя обошли справедливо, а ты как и твоя Америка всеми способами пытаетесь заполучить что-то, позор тебе", 

– гневаются в комментариях. 

Сама Калмо на хейт никак не реагирует. Но некоторые предположили, что в скором времени спортсменка закроет комментарии. 

Ранее западные СМИ взбесились из-за побед россиян на Олимпиаде. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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