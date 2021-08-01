Болельщики атаковали недовольную спортсменку

В социальных сетях не утихает скандал вокруг гребчихи Меган Калмо, которая публично оскорбила российских спортсменок, заявив, что их на Играх в Токио быть не должно. Такая реакция американки на победу сборной РФ вызвала шквал негодования в социальных сетях. Российские болельщики тут же горой встали за спортсменов.

Накануне Калмо опубликовала в своем "Инстаграме" очередной пост, посвященный скандалу. Гребчиха отметила, что травля не заставит ее отказаться от своих слов.

"Вы не сможете меня заставить сказать, что допинг – это нормально",

– заключила американка, добавив, что гордится своей сборной, которая "чиста".

Пост уже набрал почти 3 тысячи комментариев. И большая часть из них написана на русском языке.

Россияне атаковали социальные сети Калмо: кто-то предлагает ей поскорее вернуться на родину, другие пишут гневные комментарии, защищая российских атлетов, а третьи и вовсе делятся рецептами.

"Зависть это грех", " Меган, ты хоть поняла всю свою неправоту?", "И когда смотришь на американских спортсменов, сразу видно, что стероиды они едят на завтрак, обед и ужин", "Не лезь в политику! Тебя там тоже не должно было быть!", "Ты позор мирового спорта, тебя обошли справедливо, а ты как и твоя Америка всеми способами пытаетесь заполучить что-то, позор тебе",

– гневаются в комментариях.

Сама Калмо на хейт никак не реагирует. Но некоторые предположили, что в скором времени спортсменка закроет комментарии.

Ранее западные СМИ взбесились из-за побед россиян на Олимпиаде.